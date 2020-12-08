غوران: تجنب الأخطاء يقود الفجيرة لتحقيق النصر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن مواجهة النصر الخميس المقبل لن تكون سهلة ، مشيراً إلى أن العميد مميز وينافس على لقب الدوري، مؤكداً ثقته في لاعبي الفجيرة بتقديمهم لمباراة كبيرة، وأضاف: صحيح أن وضع الفحيرة غير مطمئن لكن في ذات الوقت نؤدي مباريات كبيرة ويجب على اللاعبين تلافي الاخطا السلبيه أمام فريق بقامة النصر.

وأوضح غوران، أن فريق الفجيرة يعد من أفضل 5 أندية تلعب كرة هجومية، لكن أعود وأقول بأن تسجيل 6 اهداف فقط رقم غير ايجابي في ظل وجود مهاجمين على مستوى عال، ويجب أن يكون التركيز حاضراً خلال المباريات المقبلة، كما عاب غوران على لاعبيه استقبال شباك الفريق لـ 18 هدفا وهذا رقم كبير في 8 مباريات، مشيراً إلى أنه واثق من استعادة مهاجم الفريق صموئيل لحاسته التهديفية، واصفاً اللاعب بالمميز والذي يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص لكنه في ذات الوقت يحتاج إلى قليل من الحظ للتسجيل إلى جانب التأقلم والتجانس مع بقية زملائه اللاعبين، مؤكداً غياب اللاعب رولي لتلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة الوصل .

من جانبه، شدد عبد الله الفلاسي لاعب الفجيرة على ضرورة تحقيق الفوز على النصر لمغادرة محطة النتائج السلبيه الأخيرة، إلى جانب مصالحة جماهير الفريق الذي يعمل بجد لكننا نفتقد الحظ، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني للفريق الذي أتاح له فرصة اللعب في دوري المحترفين، كما أن هدفه مستقبلاً سيكون ارتداء شعار الأبيض بعد ان سبق له اللعب مع منتخب الشباب.

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