الرمادي: الدوري «حاجة تانية» ولا تأثير لمباراة الكأس

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

استبعد المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي، أي تأثير لنتيجة مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي فاز فيها عجمان على العين بهدف، في مباراة الفريقين مساء الخميس في استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، سواء كان هذا التأثير لفريقه أو منافسه العين، وقال الرمادي: "الدوري «حاجة تانية»، والفوز الأخير لعجمان على العين، لا يتعدى بطولة الكأس، ومشوار الدوري مختلف، وكل فريق لديه طموحاته المشروعة لتحقيق النتيجة الإيجابية، ولن يركن أي طرف لما آلت عليه المباراة السابقة في بطولة الكأس".

وأوضح الرمادي أن استعدادات فريقه جيدة، مع عودة بعض اللاعبين المصابين للتشكيلة، مثل المدافعين عبد الله صالح وعبد الرحمن راكان، اللذين شاركا في مباراة الكأس، مشيراً إلى جاهزية المهاجم الغاني وليام أوسو، حيث إن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الكأس، عبارة عن كدمة خفيفة، لم تؤثر في مشاركته في التمارين أو جاهزيته للمباراة، كما أن احتمالات مشاركة المهاجم الغامبي بوبكر تراولي، تبدو كبيرة، وهو في جاهزية جيدة أيضاً. كما أشار الرمادي إلى موقف فريقه الصعب في جدول الترتيب، ما يتطلب مزيداً من الجهد والكفاح لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً احترامه الكبير لفريق العين، الذي يملك لاعبين جيدين.

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