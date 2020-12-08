كرونوسلاف: مباراة الفجيرة تحدٍ جديد للعميد

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب فريق النصر، أن مباراة الفجيرة بعد غدٍ والتي تقام لحساب الجولة 9 لدوري الخليج العربي، تحمل تحدياً جديداً لـ«العميد» كون المواجهة تجمعهم بفريق منظم قد يعتمد على خطة دفاعية إلى جانب الهجمات المرتدة، مشيراً إلى أن النصر خاض مباراته السابقة أمام الوحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لمدة 120 دقيقة مما تسبب بالإجهاد البدني للاعبين.

وكشف كرونوسلاف في المؤتمر الصحافي للمباراة التي تقام على استاد آل مكتوم، عن عودة محمود خميس ومحمد فوزي للانضمام لصفوف الفريق، وأضاف: طالبت اللاعبين سواء الأساسيين أم البدلاء، بالاستعداد دائماً للمشاركة ومن بينهم سعيد سويدان وجاسم يعقوب وراشد عمر، حيث كان حضور هؤلاء اللاعبين بمستوى العناصر الأساسية نفسه.

وأشار مدرب النصر إلى أنه علم بالأمس عن تغيير موعد مباراة النصر وعجمان من شهر فبراير إلى ديسمبر الجاري في مواجهة ربع نهائي الكأس الغالية، مما يستدعي المحافظة على صحة وجاهزية اللاعبين، وإشراك اللاعبين بعد الغياب والإصابة لا يضمن العطاء بمستوى بقية اللاعبين نفسه، موضحاً أن قائمة النصر تضم عدداً كافياً من اللاعبين في حال التعرض للغيابات في صفوف الفريق.

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