مقابل 2 مليون دولار.. هيلمان يقود الوصل في قمة الجزيرة

المصدر: دبي - علي شدهان

يبدأ البرازيلي أودير هيلمان مهمته رسمياً مدرباً لفريق الوصل الأول لكرة القدم، في قمة الإمبراطور مع ضيفه الجزيرة 17 الجاري في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، مقابل 2 مليون دولار حتى نهاية موسم 2021-2022، وذلك خلفا للوطني سالم ربيع الذي قاد الفهود خلفا للروماني ريجيكامب، في 7 مباريات في الدوري، فاز في 4 وخسر في 3، والتأهل إلى ربع نهائي بطولتي كأس الخليج العربي، والكأس بعد الفوز على الوحدة إيابا والفجيرة على التوالي.

تقديم الاستقالة

وتقدم هيلمان (43 عاما) باستقالته من تدريب فريق فلومينينسي البرازيلي رفقة مساعده ماوريسيو دولاك، ايذانا بقبولهما عرض الوصل الذي يحتل المركز التاسع في لائحة الترتيب العام لفرق دوري الإمارات برصيد 12 نقطة بعد مضي 8 جولات من البطولة.

50 مباراة

ويملك هيلمان مسيرة تدريبية مميزة، خصوصا مع فريقه الأخير فلومينسينسي الذي تولى قيادته في أواخر العام 2019، وقاده في 50 مباراة، فاز في 24 مباراة، وخسر في 14، وتعادل في 12 مباراة، والفوز في العام الجاري بلقب كأس ريو، المدينة التي ينتمي إليها فلومينينسي، والحصول على وصافة بطولة كاريوكا.

المركز الخامس

وودع هيلمان فريقه السابق فلومينينسي، وهو في المركز الخامس في الدوري البرازيلي برصيد 39 نقطة.

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