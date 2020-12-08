نجوم «دورينا» يتنافسون على جوائز نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية اتصالات الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى ومدرب لشهر نوفمبر، وذلك في إطار تحفيز المتميزين وتعزيز التواصل الجماهيري لتقدير أصحاب الأداء والمساهمات لتعزيز قوة مباريات الدوري.

وتشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، وتواجد ثنائي نادي الجزيرة عبدالله رمضان والجنوب أفريقي تولاني سيريرو، والبرازيلي إيغور جيسوس لاعب نادي شباب الأهلي، والإسرائيلي ضياء سبع لاعب نادي النصر، وعلي صالح لاعب نادي الوصل.

مساهمة

وساهم ثنائي الجزيرة عبدالله رمضان وتولاني سيريرو في تحقيق «فخر أبوظبي» 4 انتصارات من أصل خمس مباريات خاضها في شهر نوفمبر الماضي، بمساهمة بارزة في وسط الملعب، حيث نجح عبدالله رمضان بتسجيل هدفين خلال هذا الشهر تحديداً، في المقابل كان لسيريرو دور مهم بجهده الكبير في منطقة المناورة والحد من خطورة المنافسين.

بصمة

ونجح البرازيلي إيغور جيسوس المقيد في فئة المقيمين في وضع بصمته مع شباب الأهلي في شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل 8 أهداف، من بينها ثلاثة أهداف «هاتريك»، لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري، في المقابل وضع ضياء سبع بصمته مع النصر في شهر نوفمبر، وهو الذي سجل هدفين خلال مباريات الشهر الماضي، فيما تألق علي صالح مع الوصل في شهر نوفمبر تحديداً، وهو الذي سجل 3 أهداف في 3 مباريات مختلفة. وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر علي خصيف «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة» وجمال عبدالله «اتحاد كلباء»، وقدم خصيف أداءً مميزاً بعدما نجح في المحافظة على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من بينها مباراتان في نوفمبر.

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