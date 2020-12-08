رابطة المحترفين تبحث مع وفد إسرائيلي تفعيل مذكرة التفاهم

المصدر: (دبي - وام)

تبحث رابطة المحترفين ورابطة المحترفين الإسرائيلية تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً، ووصل إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي وفد رسمي يمثل الرابطة الإسرائيلية في زيارة تستمر 3 أيام، ويضم إيريز خيلفون رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين وعدداً من المسؤولين،واستقبله سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة.

وتستهدف الزيارة مصلحة كرة القدم بالدولتين،وتشهد اجتماعاً موسعاً بين الجانبين ومشاورات حول آليات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات.

وتعد الزيارة، هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطويراللعبة بالبلدين، وتعد الاتفاقية خطوة لإرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لخطوات التطوير.

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