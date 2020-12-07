رابطة المحترفين تعلن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل الشهرية

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى ومدرب لشهر نوفمبر، وذلك في إطار تحفيز المتميزين وتعزيز التواصل الجماهيري لتقدير أصحاب الأداء والمساهمات لتعزيز قوة مباريات الدوري.

وتشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، تواجد ثنائي نادي الجزيرة عبد الله رمضان وتولاني سيريرو، مع إيجور جيسوس لاعب نادي شباب الأهلي، وضياء سبع لاعب نادي النصر، وعلي صالح لاعب نادي الوصل.

وساهم ثنائي الجزيرة عبدالله رمضان وتولاني سيريرو في تحقيق " فخر أبوظبي " 4 انتصارات من أصل 5 مباريات خاضها في شهر نوفمبر الماضي، بمساهمة بارزة في وسط الملعب حيث نجح عبدالله رمضان بتسجيل هدفين خلال هذا الشهر تحديدا، في المقابل كان لسيريرو دور مهم بجهده الكبير في منطقة المناورة والحد من خطورة المنافسين.

ونجح إيجور جيسوس المقيد في فئة المقيمين في وضع بصمته مع شباب الأهلي في شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل 8 أهداف، من بينها ثلاثة أهداف "هاتريك"، لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري، في المقابل وضع ضياء سبع بصمته مع النصر في شهر نوفمبر، وهو الذي سجل هدفين خلال مباريات الشهر الماضي، فيما تألق علي صالح مع الوصل في شهر نوفمبر تحديدا، وهو الذي سجل 3 أهداف في 3 مباريات مختلفة.

ولجائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر تم ترشيح كل من علي خصيف "الجزيرة"، وعادل الحوسني "الشارقة" وجمال عبدالله "اتحاد كلباء"، وقدم خصيف أداء مميزا بعدما نجح في المحافظة على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من بينها مباراتان في نوفمبر.

بدوره حافظ عادل الحوسني حارس مرمى " الملك" على نظافة شباكه في مباراتين، فيما نجح جمال عبد الله حارس "النمور" في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين في شهر نوفمبر أيضا.

وشهدت قائمة المتنافسين على أفضل مدرب تواجد الهولندي مارسيل كايزر الذي قاد الجزيرة لتحقيق 4 انتصارات في خمس مباريات خلال شهر نوفمبر، وعبد العزيز العنبري الذي نجح مع الشارقة بالحفاظ على صدارة الترتيب دون أي خسارة في الموسم، والأوروجواياني خورخي داسيفا الذي قاد اتحاد كلباء لجمع 10 نقاط في شهر نوفمبر من خلال تحقيق 3 انتصارات وتعادل وخسارة في خمس مباريات.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الالكتروني بدءا من الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون الجوائز قبل انطلاق مباريات الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.

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