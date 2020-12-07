تغييرات في الجهاز الإداري لفريق العين

المصدر: العين- البيان الرياضي

تؤكد مصادر (البيان الرياضي) ان شركة الكرة بنادي العين بصدد إجراء تغييرات جذرية تشمل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، ويعتبر نجم العين وقائده السابق سالم جوهر، المرشح الأبرز لتولى مهمة الإشراف على الفريق الأول بدلا من سلطان راشد.

وينتظر أن تعقد مجلس إدارة شركة الكرة اجتماعا مع جوهر غدا لمناقشة أمر توليه رسميا الإشراف العام على الفريق، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكليفه باختيار مساعديه في إدارة الفريق على مستوى المدير والإداري.

وتأتي إجراءات شركة الكرة العيناوية اتساقا مع التصريحات التي أدلي بها ديفيد بلات، المدير الرياضي بشركة الكرة العيناوية مساء أمس وأكد خلالها ضرورة اجراء تغييرات تطلعا لتغيير الوضع إلى الأفضل، بعد تراجع أداء ونتائج العين خلال الفترة الماضية ما أثار غضب جماهير العين التي طالبت بضرورة التغيير.

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