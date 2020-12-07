"الآسيوي" يرشح "كورنادو" الشارقة للقب نجم الشهر في منطقة غرب القارة

المصدر: وام

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب نادي الشارقة إيغور كورنادو للمنافسة على لقب نجم الشهر في دوريات منطقة غرب آسيا .

وأكد الاتحاد القاري على موقعه الرسمي أن كورنادو سجل وحده 6 أهداف خلال الشهر الماضي، وقاد فريقه لتصدر منافسات البطولة التي ما زال الشارقة يحمل لقبها، وأن فريقه يملك 20 نقطة في رصيده، بلا هزيمة في الموسم الحالي.

وأوضح الموقع أنه برغم تعادل الشارقة في الجولتين الأخيرتين من عمر الدوري الإماراتي، إلا أن حامل لقب آخر نسخة بات يقدم مستويات رائعة أهلته إلى صدارة الترتيب العام برصيد 20 نقطة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها عقب مرور 8 جولات لم يتعرض خلالها إلى أي خسارة".

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من بروز الكثير من عناصر الفريق التي قادت الشارقة لهذه المكانة إلا أن أبرزهم هو بلا شك، هداف المسابقة البرازيلي إيجور كورنادو الذي سجل وحده خلال الشهر الماضي 6 أهداف، 5 منها من علامة الجزاء وهو ما حقق الكثير من النقاط لصالح فريقه في إطار حملته للدفاع عن اللقب.

وينافس إيجور على الفوز بلقب لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا كلا من بافيتيمبي جوميز " الهلال السعودي "، وتركي العمار "الشباب السعودي"، وسانتي كازورلا "السد"، وهادي الحوراني "الرمثا الأردني"، وأحمد حسين "القوة الجوية العراقي"، وعمرو جنيات "الكرامة السوري".

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