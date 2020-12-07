شباب الأهلي والظفرة والإمارات وبني ياس تكمل دور الـ8 للكأس الغالية

المصدر: متابعة ـ البيان الرياضي

أكملت فرق شباب الأهلي والظفرة والإمارات وبني ياس أمس، دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، جاء تأهل شباب الأهلي بفوزه على ضيفه حتا، 3 - 0، باستاد راشد، في دور الـ 16 للكأس الغالية، وسجل أهداف «فرسان دبي» كل من ايغور جيسوس وسعيد أحمد ومحمد جمعة بيليه في الدقائق 52 و72 و74.

وودع الجزيرة البطولة بخسارته أمام الظفرة 0 - 1، وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي دينلسون في الدقيقة 21، وأهدر خلفان مبارك، ركلة جزاء للجزيرة، وشهدت الدقيقة 60 خروج علي مبخوت مصاباً ولعب بدلاً منه برونو.

ونجح فريق الإمارات في إقصاء ضيفه اتحاد كلباء، وتغلب عليه بنتيجة 1 - 0، في دور الـ 16 بعد مباراة ماراثونية استمرت 4 أشواط، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل الهدف محمد سعيد في الدقيقة الـ12 من الشوط الإضافي الأول، ولعب كلباء أكثر من 30 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد جشك الذي تلقى البطاقة الثانية، بعد رجوع الحكم خالد الملا إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR»، وتبين قيام اللاعب بدهس قدم مدافع «الصقور» سبيل غازي.وتأهل بني ياس بفوز صعب على العروبة 2 - 0 بإستاد الشامخة، بجهود مهاجمه الشاب أحمد شحدة أبو ناموس الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 71 و79 بعد صمود طويل من لاعبي العروبة، ورجح فارق الإمكانيات والخبرة كفة بني ياس.

وبهذه النتائج يلتقي في دور الثمانية النصر مع عجمان، وشباب الأهلي مع الإمارات، والظفرة مع الشارقة، وبني ياس مع الوصل.

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