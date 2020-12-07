مصطفى وسانتيني.. تألق «الهواة» يسطع في «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أثبت العراقي محمد مصطفى لاعب الفجيرة القادم من دبا الحصن، والإيطالي غابرييل سانتيني مدافع اتحاد كلباء المنتقل من مسافي أنهما من المكاسب المهمة لفريقيهما في دوري المحترفين، بعد تجربة قصيرة لمدة موسم في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الموسم الماضي، وأكد اللاعبان بمردودهما القوي أن دوري «الهواة» منجم للنجوم التي تحتاج إلى عيون خبراء يملكون القدرة على اكتشاف المواهب، والعناصر الجيدة التي يمكن أن تعتمد عليها أندية المحترفين، وكان عدد من مدربي فرق دوري الخليج العربي يتابعون مباريات «الأولى» الموسم الماضي، بعد الأنباء حول نجومية لاعبي «الهواة»، ولكن هذه الظاهرة اختفت في الموسم الحالي، واختفى معها الحديث عن اللاعبين المميزين، وخصوصاً أن مباريات الدوري لا يتم بثها في القنوات الرياضية.

وفي الوقت نفسه فإن بعض اللاعبين انتقلوا إلى صفوف المحترفين ولكن لم يحصلوا على الفرصة المناسبة ومن بينهم إبراهيم الكعبي حارس دبا الحصن المنتقل إلى العين، وأحمد الحوسني حارس دبا الفجيرة وسلطان حسين مدافع الإمارات المنتقلين إلى بني ياس بينما شارك سعد سرور مدافع «الصقور» السابق مع عجمان.

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