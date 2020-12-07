«إل تالينتو» يتصدر أكاديميات «دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صعد فريق أكاديمية إل تالينتو لكرة القدم، إلى صدارة الفرق المشاركة في فئة تحت 18 سنة، خلال منافسات الأسبوع الثالث من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها المجلس في ملاعب «مركز كرة القدم»، بمدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى 6 مارس 2021.

وبدأ فريق «إل تالينتو» رحلة صعوده للصدارة في فئة تحت 18 سنة، بتسجيل 12 هدفاً في مرمى فريق أكاديمية سوكر إيطاليان ستايل، ليحقق رصيد 6 نقاط كاملة، بمجموع 24 هدفاً، ويتخطى بذلك فريق أكاديمية لاليغا، الذي يملك 6 نقاط أيضاً، لكن مجموع أهدافه 11 هدفاً فقط، وفي فئة تحت 16 سنة، تصدر فريق أكاديمية لاليغا إتش بي سي، ترتيب المجموعة الأولى، بعد فوزه على فريق أكاديمية النجمة الزرقاء بـ 12 هدفاً، ليصبح رصيده 9 نقاط، ومجموع 15 هدفاً، فيما تصدر فريق أكاديمية إل تالينتو ترتيب المجموعة الثانية، بعد تغلبه على فريق سوكر إيطاليان ستايل، بنتيجة 2 -1، ليصبح رصيده 6 نقاط، ومجموع 9 أهداف.

منافسات

وفي منافسات فئة تحت 14 سنة، ضمن المجموعة الأولى، تصدر فريق أكاديمية سبورتنغ دبي ترتيب المجموعة الأولى، بعد فوزه على فريق أكاديمية جولد ستار بنتيجة 5 – 1، ويصبح رصيده 9 نقاط، ومجموع أهدافه 18 هدفاً، وفي المجموعة الثانية، تصدر فريق أكاديمية آليانس ترتيب المجموعة، بعد فوزه على فريق أكاديمية لاليغا سيفيلا بنتيجة 14 – 1، ويصبح بذلك رصيده 7 نقاط، بمجموعة 21 هدفاً.

وتصدر فريق أكاديمية جي سي يونايتد ترتيب المجموعة الأولى، في فئة تحت 12 سنة، بعد فوزه على فريق أكاديمية فوكسز بنتيجة 4 – 1، ليحصد رصيد 9 نقاط، ومجموع 20 هدفاً، وفي المجموعة الثانية، تصدر فريق أكاديمية آي جي إف، بعد فوزه على فريق أكاديمية جولدن ستار، بنتيجة 4 – 2، ليصبح رصيده 9 نقاط.

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