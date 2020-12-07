أرقام قياسية في افتتاحية دوري «الثانية»

المصدر: متابعة – محمد فضل

حملت مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، أرقاماً قياسية، ربما تحدث للمرة الأولى على مستوى المسابقة، وسجل اللاعبون 35 هدفاً في 7 مباريات، بالمجوعتين الأولى والثانية، انتهت جميعها على وقع الفوز، فيما أشهر الحكام 39 بطاقة ملونة، منها 33 بطاقة صفراء، و6 بطاقات حمراء، لكل من معاذ ميسري وعوض بن حميد «ريجينال»، وعيسى البلوشي «لافال»، وريان الطيابي «كلية الدار»، وإيهاب الشمري «أتلتيكو أرابيا».

واكتسح فريق لافال يونايتد، مضيفه أتلتيكو أرابيا بسباعية نظيفة، تربع بها على صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من الموج ولاليغا ويونايتد، ويتصدر المجموعة الثانية فريق سيتي، وبفارق الأهداف عن كل من جلف هيروز وبينونة.

هدافون

ويتقاسم صدارة الهدافين، صموئيل غيامفي من فريق لافال يونايتد، وجونتا مورا من فريق ريجينال، ولكل منهما 3 أهداف، فيما يتشارك 6 لاعبين برصيد هدفين.

نتائج

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز لافال يونايتد على أتلتيكو أرابيا 7 - 0، وسيتي على كلية الدار 3 - 0، وبينونة على ليوا 1 - 0، وجلف هيروز على الاتفاق 4 - 2، ولاليغاس بي سي على ريجينال 4 - 3، ويونايتد على يونايتد سبورت بالنتيجة نفسها، والموج على الهلال يونايتد 3 - 1.

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