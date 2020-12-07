راشد بن حميد يلتقي لاعبي «الأبيض» اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يلتقي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لاعبي المنتخب الوطني الأول «الأبيض» ظهر اليوم في جلسة مصارحة مهمة، يشرح فيها أهمية المرحلة المقبلة، والتي سيستكمل فيها الأبيض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستقام بداية من مارس المقبل بعد أن تأجلت بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19».

وتأتي أهمية جلسة اليوم التي سيشهدها يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، من حاجة الأبيض للفوز في المباريات الأربع المقبلة في التصفيات أمام ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، وضرورة حصد 12 نقطة، من أجل نيل إحدى بطاقات التأهل إلى كأس آسيا، ما يتطلب مزيداً من الجهد والتركيز والانضباط في معسكرات الأبيض، سعياً لتحقيق طموحات الجماهير.

مسؤولية

ومن المتوقع، أن يتطرق رئيس اتحاد الكرة خلال لقائه مع اللاعبين إلى العديد من الملاحظات التي أبداها الكولومبي خورخي بينتو الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، على خلفية عدم التفاهم على طريقة إدارته للعمل بعد 5 أشهر فقط قضاها في تدريب المنتخب، والتي من شأنها أن تحد من الطموحات في الفترة المقبلة، كما سيجدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في لقائه اللاعبين على ثقته بهم مع أهمية تضافر الجهود وتحملهم المسؤولية في الفترة المهمة المقبلة، وضرورة التعاون مع المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الأبيض في الفترة المقبلة، سعياً نحو تحقيق الطموحات واجتياز التصفيات المهمة المقبلة.

اتفاق

من جهة أخرى، توصل اتحاد الكرة إلى اتفاق مع المدرب زوران ماميتش لتولي مسؤولية قيادة الأبيض في الفترة المقبلة كما انفرد بذلك «البيان الرياضي» الأربعاء الماضي، وتتبقى بعض الرتوش البسيطة على بعض بنود التعاقد سيتم حسمها في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد في الخوانيج بدبي، والذي سيتم فيه تأكيد التعاقد وبدء صفحة جديدة في مسيرة الأبيض.

وستكون بداية مهمة المدرب زوران ماميتش الميدانية من خلال متابعة بعض جولات دوري الخليج العربي المقبلة، تمهيداً لاختيار قائمة الفريق لتجمع يناير المقبل والذي سيشهد إقامة دورة ودية دولية، بمشاركة منتخبات العراق، وأيسلندا وفريق من إفريقيا.

محطة

تُعد الدورة الدولية الودية المقرر انطلاقتها في دبي يناير المقبل، محطة مهمة من مراحل الإعداد والتحضير قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية المشاركة في مارس المقبل، وستكون الدورة بمقام فرصة للمدرب الجديد زوران ماميتش للتعرف إلى قدرات وإمكانات اللاعبين، وبروفة قوية يطمئن فيها الجهاز الفني على جهوزية اللاعبين لانطلاقة التصفيات.

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