تيغالي: التسجيل في مرمى الوحدة مؤلم

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

وصف تيغالي مهاجم النصر، لحظة تسجيله ركلة الجزاء في مرمى فريقه السابق الوحدة، بـ «الشعور الغريب والمختلف»، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وشهدت تأهل «العميد» لملاقاة عجمان في الدور ربع النهائي من المسابقة، بعد تجاوز «العنابي» 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال تيغالي: المباراة كانت خاصة ومميزة بالنسبة لي، وتحدث معي البعض قبلها، وسألوني هل تسجل في مرمى فريقك السابق الوحدة؟، وقلت أود أن أسجل بالطبع، لأن هذا الأمر شيء طبيعي، حتى وإن كان مؤلماً لي، وليس لدي خيار آخر، لأني لاعب في نادي النصر الآن.

احترام

وأضاف: عندما سددت ركلة الجزاء، وأحرزت الهدف، أحسست بشعور غريب ومختلف، خصوصاً أن الوحدة بالنسبة لي بيتي الثاني، الذي قضيت بين جدرانه 7 سنوات، قدمت خلالها كل شيء، ولكني الآن مع النصر، الذي احترمه، وعندما ألعب ضد الوحدة، وأحتفل بطريقة لائقة، احتراماً لفريقي السابق.

وكانت الأنظار مسلطة على تيغالي مهاجم النصر الحالي، والهداف التاريخي للوحدة، قبل انتقاله لقلعة «العميد» في الانتقالات الصيفية، بعد 7 مواسم قضاها مع «العنابي»، حقق خلالها أرقاماً قياسية عديدة. وأشار تيغالي إلى احترامه لفريق الوحدة، وكل من في النادي، مثلما يحترم النصر، فريقه الحالي، وقال: إن المباراة لم تكن قوية من الناحية الفنية، وشهدت الكثير من الحذر، حيث لم نجازف كثيراً، فيما حصل الوحدة على فرص أكثر للتسجيل.

سعادة

وأبدى الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لفريق النصر، سعادته بالفوز والتأهل إلى الدور التالي، مؤكداً أن الفوز سينعكس إيجابياً على اللاعبين، وقال: المباراة جاءت صعبة وتكتيكية من الدرجة الأولى، وأعتقد أن اللاعبين بعثوا برسالة مهمة لمشجعي النادي، بأن النصر فريق قوي، بعد أن قدمنا أداء جيداً.

أسف

وأعرب الصربي رازوفيتش مدرب الوحدة، عن أسفه لخروج الفريق من الكأس، وقال: من الصعب التحدث بعد المباراة، وكنا نتوقع التأهل للدور المقبل، وتعاملنا مع المباراة بطريقة ذكية، وركلات الجزاء، هي ركلات الحظ، لا يمكن توقعها. وأضاف: للأسف، الخروج من البطولة صعب للغاية، ولكن علينا تجاوز الأمر، والمضي قدماً، حصلنا على فرص للتسجيل لم نستغلها.

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