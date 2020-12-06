علي مبخوت ثالث مصابي الجزيرة

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

انضم علي مبخوت مهاجم الجزيرة إلى قائمة المصابين في فريقه، زميليه عمر عبد الرحمن "عموري"، والنيجيري "أيزيكيل" ليكون هداف فخر أبوظبي ثالث المصابين.

وكان مبخوت قد شكا من آلام الإصابة خلال التدريب الرئيسي للقاء الظفرة اليوم في دور الستة عشر من منافسة كأس رئيس الدولة، لكنه ظهر في اللقاء ضمن التشكيلة الأساسية وغادر أرضية الملعب في الدقيقة 60.

ولم يكشف النادي عن طبيعة إصابة هدافه الأول الذي يحتاج النادي لجهوده في الفترة المقبلة، ويتوقع أن يخضع علي مبخوت للكثير من الاهتمام حتى يواصل مع زملائه في الوقت القريب.

فيما ينتظر أن يطول غياب عموري الذي ترددت أنباء عن إجرائه لعملية في غضروف الركبة ببرشلونة ستؤدي إلى غيابه ما بين شهرين إلى 3 أشهر عن الملاعب لم يكشف عنها النادي، بينما يعاني النيجيري إيزيكيل من تمزق في عضلات الساق اليسرى ولن يعود قبل نهاية العام الحالي ليكون غيابا مؤثرا على الفريق.

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