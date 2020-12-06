وليد حسين: فارق خبرة شباب الأهلي رجحت الكفة في الشوط الثاني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على حتا 3-0، وتألقه للقاء فريق الإمارات في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال: "حققنا الأهم في مواجهات الكؤوس، وهو الخروج بالفوز وبطاقة التأهل إلى الدور التالي، ولم تختلف تعليمات مدربنا للشوط الثاني عن الشوط الأول، ولكن فارق الخبرة لاعبي شباب الأهلي، ساهم في ترجيح كفة فريقنا بالشوط الثاني".

وعن تواجده على مقاعد البدلاء، قال: "أنا احترم قرارات المدرب، ومتى ما احتاجني الفريق، فأنا موجود لتقديم المطلوب، وأتمنى أن أقدم المستوى المنتظر، وأساعد زملائي على تحقيق الانتصارات والبطولات".

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