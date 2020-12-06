شباب الأهلي يجتاز حتا للقاء الإمارات في دور الثمانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل شباب الأهلي إلى لقاء فريق الإمارات في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على ضيفه حتا، بثلاثة أهداف نظيفة في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، في ختام الدور ثمن النهائي للكأس الغالية.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من ايغور جيسوس في الدقيقة 52، وسعيد أحمد في الدقيقة 72، ومحمد جمعة بيليه في الدقيقة 74.

وضغط شباب الأهلي هجومياً منذ البداية، وسدد لاعبه عزيز غاييف كرة أرضية سريعة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 12، ورد محمد الحمادي لحتا بكرة مشابهة في الدقيقة 32.

وأضاع محمد جمعة "بيليه"، فرصة التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 39، بعدما لامست الكرة رأسه في طريقها إلى خارج الملعب، ومرمى حتا خالياً من حارسه ديدا.

وأنقذ دفاع حتا فريقه من فرصة خطيرة عندما أبعد كرة ساقطة من الحارس ديدا، قبل أن تصل إلى هداف دورينا ايغور جيسوس في الدقيقة 47، وأضاع ماجد حسن، فرصة سهلة لشباب الأهلي أمام المرمى الخالي في الدقيقة 50.

وأثمر ضغط شباب الأهلي، عن هدف سجله أيغور جيسوس في الدقيقة 52، بتسديدة ذكية من على حدود منطقة الجزاء، وأضاع الكسندر، فرصة التعادل لحتا في الدقيقة 65، بعدما تألق ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في التصدي لتسديدته.

وعزز سعيد أحمد، تقدم شباب الأهلي بهدف ثاني برأسية جميلة في الدقيقة 72، بعد عرضية من يوسف جابر، وأضاف محمد جمعة "بيليه" الهدف الثالث، بمرور مهاري جميل وتسديدة سريعة في المرمى بالدقيقة 74.

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