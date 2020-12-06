الإمارات يفاجئ كلباء ويقصيه من كأس رئيس الدولة

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

فجر فريق الامارات أولى مفاجئات ثمن نهائي كأس رئيس الدولة وتمكن من اقصاء كلباء خارج المسابقة بعد الفوز عليه بهدف وحيد سجله اللاعب محمد سعيد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الإضافي الأول بعد مباراة ماراثونية استمرت لاربع أشواط لينتظر الامارات الفائز من مباراة شباب الأهلي وحتا

ولعب كلباء اكثر من 30 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب احمد جشك الذي تلقى البطاقة الثانية

وساد الحذر الشديد أجواء الشوط الأول الذي شهد عدة محاولات من قبل لاعبي الفريقين دون أن تهتز شباك الفريقين باي أهداف .

ومع انطلاقة شوط المدربين اضطر حكم المباراة خالد الملا وبعد الرجوع لتقنية الفأر لإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب كلباء أحمد جشك الذي قام بدهس رجل مدافع الامارات سبيل غازي في الدقيقة 58 .

هدف الفوز

وكاد محترف كلباء التوجولي ملابا ان يفتتح عداد الأهداف في الدقيقة 72 لكن كرته ارتدت من عارضة حارس الامارات علي صقر ليستمر التعادل السلبي خلال الشوط الثاني وتمتد المباراة لاشواط إضافية حيث تقدم لاعب الامارات محمد سعيد بهدف فريقه الأول في الدقيقة 95 بعد ان عالج احدى الكرات المرتدة من الدفاع على الطائر يمين حارس كلباء يوسف الزعابي هدف انتهت عليه المباراة .

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