بني ياس يحبط مخطط العروبة بفوز صعب بهدفي أبو ناموس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تأهل بني ياس إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه الصعب على العروبة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم الأحد على استاد الشامخة في دور الـ 16 من المسابقة.

ويدين بني ياس بالفضل لمهاجمه الشاب أحمد شحدة أبو ناموس الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 71 و79 بعد صمود كبير من جانب لاعبي العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وعانى بني ياس على مدار 70 دقيقة في الوصول إلى مرمى العروبة نتيجة التكتل الدفاعي للضيوف، إضافة إلى عدم وجود الحلول الهجومية من جانب لاعبي بني ياس الذين سيطروا على المباراة بالكامل ولكن من دون فاعلية، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يجري إيسايلا مدرب بني ياس عدد من التغييرات في محاولة لتحسين الأداء المخيب لأصحاب الأرض.

وتفوق أبناء المدرب التونسي فتحي العبيدي في الجانب الدفاعي وأغلقوا المنافذ على لاعبي بني ياس إلا أن فارق الإمكانيات والخبرة رجحت كفة السماوي في النهاية ليتأهل لملاقاة الوصل في الدور ربع النهائي من البطولة.

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