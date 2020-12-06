جميلة كرة القدم..الوصل يواسي مريشيانو بوفاة والدته

المصدر: دبي-علي شدهان

جسد فريق الوصل الأول لكرة القدم، أجمل معاني الجمال المكنون في (الساحرة المستديرة)، بالمبادرة إلى مواساة بوجدان مريشيانو مدرب اللياقة البدنية للفهود بوفاة والدته.

قبل المباراة

ورحلت والدة مريشيانو قبل مباراة الوصل الحاسمة في دور الـ 16 أمام مضيفه الفجيرة، والتي جرت أمس، وانتهت لمصلحة الفهود بهدف دون رد بامضاء البرازيلي جواو فغيريدو في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

مشهد راق

وسارع جواو إلى مواساة مريشيانو بعد تسجيله هدف الفوز للوصل مباشرة، قبل أن يتبعه بقية نجوم الإمبراطور في مواساة مدرب اللياقة البدنية، في مشهد راق نال استحسان أعضاء الجهازين الفني والإداري لفريق الوصل.

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