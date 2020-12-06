وفاة سلطان سعيد مفتاح لاعب فريق الشارقة بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي الشارقة عن وفاة سلطان سعيد، لاعب فريق كرة القدم تحت 21 عاما، بعد صراع مع المرض، مساء السبت.

وقال النادي في بيان على "تويتر": ”يتقدم نادي الشارقة الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي المغفور له بإذن الله، سلطان سعيد مفتاح، لاعب الفريق تحت 21 عاما، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

وسلطان سعيد من مواليد 18 ديسمبر 2000، وهو لاعب كرة قدم إماراتي يجيد اللعب كمدافع ولعب مع نادي الشارقة في دوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان آخر ظهور له مع الفريق العام الماضي بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

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