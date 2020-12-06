الظفرة والجزيرة.. حلم النهائي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الظفرة ضيفه الجزيرة عند السابعة و45 دقيقة مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان في دور الستة عشر من منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يدخلها الفريقان بطموح الفوز باللقب، بعد أن نجح الظفرة خلال الموسمين الماضيين في بلوغ النهائي مرتين، ويرغب في تكرار الإنجاز للمرة الثالثة على التوالي، بينما الجزيرة يسعى لمعانقة اللقب والوصول إلى منصات التتويج. ويعاني فارس الظفرة من نقص حاد في صفوفه يتمثل في غياب مجموعة من أبرز عناصره بسبب الإصابة.

غيابات

ولم يخف الصربي فيلسيوفيتش مدرب الظفرة قلقه من النقص الذي يعاني منه، ذاكراً أن الغيابات تمثل أكبر مشكلة تواجه الفريق، وأضاف: نلعب أمام منافس قوي يعتبر من أفضل الأندية في الدولة، وهذا يزيد من صعوبة مهمتنا في ظل الظروف التي نمر بها لكن ثقتنا كبيرة في العناصر الموجودة لتقديم مباراة جيدة ونيل الأفضلية والمضي قدماً في المنافسة.

تعامل

وأكد الهولندي كايزر مدرب فخر أبوظبي، أن مباريات الكأس تختلف عن الدوري وأنها تتطلب تعاملاً وفنياً دقيقاً، موضحاً أن تألق لاعبيه في المباريات الثلاث الماضية لا علاقة له بلقاء اليوم، وأن تركيز اللاعبين يجب أن يكون في الظفرة وكيفية الفوز عليه. كما أثنى المدرب الهولندي على منافسه، مبيناً أنه فريق جيد وبه عناصر متميزة في جميع خطوط اللعب.

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