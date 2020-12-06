الإمارات وكلباء.. ذكريات «الهواة»

المصدر: كلباء – محمد فضل

يستعيد فريقا الإمارات واتحاد كلباء ذكريات المباريات التي كانت تجمعهما في دوري الهواة، ذلك عندما يلتقيان في الخامسة إلا ثلث اليوم بملعب الصقور برأس الخيمة (استاد الإمارات) ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ويسعى كل طرف إلى التواجد في ربع نهائي المسابقة الأغلى، ولذلك لن تكون موقعة الفريقين سهلة وتبدو المفاجآت واردة.

حظوظ

بدوره أبدى المقدوني جوجيكا مدرب فريق الإمارات، رغبة فريقه في الاستمرار بالبطولة لافتاً إلى أن حظوظ «النمور» و«الصقور» في الملعب متساوية والفريق الأفضل يستحق التواجد في دور الثمانية، مشيراً إلى أن فريق الإمارات يمر بمرحلة جيدة وقادر على مجاراة فرق الخليج العربي، خاصة وأن معظم اللاعبين سبق لهم خوض تجارب في المحترفين، سواء مع «الصقور» أو مع أندية أخرى.

أهمية

بدوره، أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء، أهمية اللقاء، متوقعاً مباراة حافلة بالإثارة أمام فريق منظم وقوي ويتصدر دوري «الهواة» دون هزيمة. وقال: «رغم قِصر فترة الإعداد إلى جانب ضغط الجولات السابقة في الدوري وحالة الإرهاق وعدم استشفاء اللاعبين فإن الجهاز الفني سيقوم باختيار تشكيلة مثالية للقاء».

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