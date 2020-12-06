بني ياس والعروبة.. احتمالات مفتوحة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، الفجيرة – محمد فضل

يلتقي في الخامسة إلا ربع مساء اليوم، على استاد الشامخة، بني ياس والعروبة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، في لقاء خارج التوقعات إذ يسعى السماوي إلى العبور إلى الدور التالي وتفادي حدوث مفاجأة مبكرة بالخروج أمام أحد فرق دوري الدرجة الأولى.وسبق أن التقى الفريقان في مسابقة كأس رئيس الدولة في الأدوار التمهيدية في موسم 2004-٢٠٠٣ حقق خلالهما بني ياس الفوز.

عبور

من جانبه، أوضح الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن المباراة مهمة بالنسبة لنا ونتطلع للعبور للدور التالي ولكن يجب أن نحترم فريق العروبة حتى ولو كان أحد أندية الدرجة الأولى، فاحترام المنافس طريقنا للفوز، وفي العادة مواجهات الكأس عندما يكون أحد طرفيها فريقاً يلعب في درجة أدنى فإنه يقدم 200% من أجل الظهور بشكل قوي، ولذلك يتوجب علينا تقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز.

صعوبة

بدوره أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة صعوبة مباراة بني ياس، مشيراً إلى أن فريقه سيلعب وفقاً لإمكاناته المتاحة والتي بالتأكيد لا تقارن بإمكانات الفريق المضيف، وأضاف: نحترم السماوي كفريق كبير وله وزنه، وشاهدت الفريق في اكثر من مباراة وآخرها أمام العين في الجولة الماضية والتي انتهت برباعية وأقولها بني ياس فريق قوي.

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