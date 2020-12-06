شباب الأهلي وحتا.. طموح وتحدٍ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، علي الظاهري

يلتقي شباب الأهلي ضيفه حتا على ملعب استاد راشد في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، ضمن مباريات دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بطموح مشترك بين الفريقين، للاقتراب خطوة من اللعب على الكأس الغالية، من خلال تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.وتبدو الترشيحات لمصلحة شباب الأهلي على الورق وتاريخياً، في حين يتطلع حتا إلى تحقيق مفاجأة اليوم، رغم صعوبة المهمة بسبب الغيابات.

ثقة

من جانبه، قال الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي: «لقاء حتا في الكأس الغالية من المباريات الصعبة، لأن جميع الفرق تسعى للوصول للنهائي، وسنؤدي كل مباراة على حدة حتى الوصول لمبتغانا، وحتا من الفرق التي تتناقل الكرة بشكل جيد في الملعب، أما من جانبنا، يجب التقليل من الأخطاء، وأثق في أفراد الفريق في تقديم مباراة قوية، وتحقيق الفوز».

ظروف

بدوره، كشف المدرب الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن فريقه يعاني من وجود العديد من الإصابات في صفوفه، ورغم الظروف الصعبة، إلا أن مباريات الكأس غالباً ما تكون حافلة بالمفاجآت، وسيحاول فريقه تحقيق شيء مميز في مواجهة اليوم، مؤكداً صعوبة المواجهة ولكن سيقدم حتا كل ما لديه في المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز