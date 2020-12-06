زوران يصل خلال أيام لقيادة «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يصل إلى دبي خلال الأيام القليلة المقبلة، المدرب الكرواتي زوران ماميتش، من أجل إتمام الاتفاق مع لجنة المنتخبات لتدريب «الأبيض»، خلفاً للكولومبي بينتو، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، بعد 5 أشهر، نتيجة الاختلاف في وجهات النظر حول طريقة عمله. وسيعقد يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً مع زوران فور وصوله للاتفاق على مدة العقد، وبحث خطة إعداد المنتخب لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ونهائيات كأس آسيا، المقررة في مارس 2021، فيما يعقد مجلس ادارة الاتحاد اجتـــــماعاً الأربعــــاء المقبل لاعتمــاد الاتفـــاق النهـائي مع المدرب.

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