النصر والوصل والشارقة وعجمان إلى دور الثمانية للكأس

المصدر: متابعة: البيان الرياضي

تأهلت فرق النصر والوصل والشارقة وعجمان أمس إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، واستحق النصر السعادة، بنجاحه في حسم موقعة الوحدة في دور الـ 16 بركلات الترجيح، 4 - 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت باستاد آل نهيان.

سجل لـ «العميد» في ركلات الترجيح توزي وتيغالي وضياء سبع وحبيب الفردان، فيما قاد شامبيه حارس النصر فريقه للتأهل بعد أن تصدى لركلتي خميس إسماعيل ولوفانور بينما سجل للوحدة فارس جمعة ولوكاس بيمنتا، جاءت المباراة متوسطة المستوى خاصة في الشوط الأول وتحسن الأداء في الشوط الثاني وسنحت 3 فرص للاعبي الوحدة أهدرها علاء زهير «ق 74» ولوفانور فرصتين «ق 76 و 85» واقتصرت فرص النصر على كرة مينديز «ق 87». وفاز الوصل بصعوبة على الفجيرة بملعبه بهدف البرازيلي فيغريدو في الدقيقة 52، وأكمل «الذئاب» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رولي نوناتو للخشونة مع أحد لاعبي الوصل. وفجر فريق عجمان مفاجأة كبيرة، ونجح في إقصاء العين من دور الـ 16 للبطولة، وتغلب عليه باستاد هزاع بن زايد 1 - 0، سجل هدف المباراة، وليام أووسو في الدقيقة 43، وهي المرة الثانية التي يُبعد فيها عجمان فريق العين، من الكأس، بعد موسم 2009 /‏‏‏‏‏‏‏‏ 2010. وتغلب الشارقة على خورفكان بملعبه 2 - 0 ، بدور الـ 16 وأحرز الهدفين ويلتون سواريز ،وبيريرا، في الدقيقتين 10، 20، وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد عبد الباسط بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله مع لاعب خورفكان عادل سبيل. وفي مبادرة جديدة أرسل اتحاد الكرة الكرات الخاصة بالمباريات إلى ملعب كل مباراة بواسطة طائرة «درون»،وتستكمل مباريات دور الـ 16 بأربع مباريات اليوم ويلعب شباب الأهلي مع حتا، والظفرة مع الجزيرة، والإمارات مع إتحاد كلباء، وبني ياس مع العروبة.

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