"الترجيحية" تحسم مواجهة الوحدة والنصر لمصلحة "العميد"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أقصى النصر مضيفه الوحدة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تغلبه عليه بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف في دور الـ 16، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، ليتأهل النصر لملاقاة عجمان في الدور ربع النهائي من المسابقة.

سجل للنصر توزي وتيغالي وضياء سبع وحبيب الفردان، فيما سجل للوحدة فارس جمعة ولوكاس بيمنتا وأهدر لوفانور وخميس إسماعيل.

جاءت المباراة متوسطة المستوى خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد فرصاً حقيقية على المرميين باستثناء فرصة وحيدة للنصر بعد أن توغل ضياء السبع من جهة اليمين وأرسل كرة عرضية لريان مينديز أمام المرمى إلا أن المدافع التونسي علاء الدين زهير تدخل في الوقت المناسب ليحرم العميد من هدف محقق.

وتحسن الأداء قليلاً في الشوط الثاني خاصة من جانب لاعبي الوحدة الذين سنحت لهم ثلاثة فرص محققة للتهديف، الأولى عن طريق علاء زهير الذي وصلته الكرة داخل منطقة الست ياردات ولكنه سدد بجوار القائم في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 76 أهدر لوفانور أغرب فرص المباراة بعدما أطاح بالكرة والمرمى خالي تماماً من تمريرة رائعة من مبوكو، ليعود لوفانور مرة أخرى في الدقيقة 85 ويسدد من متابعة لفاصل مهاري لمبوكو ولكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن، فيما اقتصرت فرص النصر الذي تراجع أداءه البدني في الشوط الثاني على فرصة وحيدة بعدما حول مينديز الكرة برأسه في الدقيقة 87 إلا أن الحارس محمد الشامسي أمسكها بثبات، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

واستمرت محاولات الفريقين في الأشواط الإضافية من دون جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت للنصر.

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