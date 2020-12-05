الوصل يحسم موقعة الفجيرة بلمسة "برازيلية"

المصدر: الفجيرة – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

بلغ الوصل ربع نهائي كاس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه الصعب على الفجيرة على أرضه بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب البرازيلي فيغريدو في الدقيقة 52 ، لينتظر الامبراطور الفائز من مباراة بني ياس والعروبة التي تلعب غداً بملعب السماوي في الشامخة .

وأكمل الفجيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب رولي نوناتو بعد تدخل الخشن مع أحد لاعبي الوصل

وكرر الإمبراطور فوزه الثاني على التوالي على الفجيرة في ظرف 10 أيام بثلاثية نظيفة ضمن دوري الخليج العربي.

وساد الحذر الشديد أجواء الشوط الأول والذي أنتهى على وقع التعادل السلبي على مستوى النتيجة والأداء على الرغم من افضلية الامبراطور معظم أوقات هذا الشوط .

ومع انطلاقة شوط المدربين اراح البرازيلي فيغريدو لاعب الامبرطور مدربه سالم ربيع بعد احرازه لهدف التقدم الوصلاوي بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله ليما الذي تخلص من لاعبين دفعة واحدة ليمنح الكرة لفيغريدو الذي قبل الهدية ويصوب الكرة أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الفجيرة هدف اول في الدقيقة 52 .

وشهد الوقت بدل الضائع اشهار حكم المباراة احمد سالم للبطاقة الحمراء في وجه محترف الفجيرة رولي نوناتو في الدقيقة 90_+1 لتنتهي المباراة بفوز الوصل بهدف .

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