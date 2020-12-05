الشارقة يصطاد نسور خورفكان ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

خطف الشارقة بطاقة الصعود الأولى لربع نهائي اغلى الكؤوس بعد فوزه خارج الديار على خورفكان بهدفين دون رد ليفك الشارقة عقدة ملعب خورفكان بعد أكثر من 11 شهراً .

وأحرز هدفي الشارقة كل من ويلتون سواريز ولوان بيريرا في الدقائق 10 ،20 ليضرب موعداً مع المتأهل من مباراة الظفرة والجزيرة غداً .

واستفاق أصحاب الأرض على وقع هدف مبكر سجله مهاجم الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز والذي استغل هفوة دفاعية داخل منطقة جزاء خورفكان في الدقيقة العاشرة .

وفتح الهدف المبكر شهية الضيوف الذين سجلوا هدفاً ثانياً بذات الطريقة الأولى بعد ان استغل اللاعب البرازيلي لوان بيريرا خطا احد مدافعي الخور ليسدد الكرة بيسراه استقرت اقصى الزاوية اليمنى لحارس خورفكان محمد يوسف ق 20 ، وينتهي شوط اللاعبين بتفوق الشارقة بهدفين دون رد .

وخلال الشوط الثاني لعب المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة بتوازن وذلك للحفاظ على تقدمه في الشوط الأول ويضرب لاعبو خورفكان حصاراً محكماً معظم دقائق هذا الشوط لتقليص الفارق اولاً ومن ثم التفكير في التعادل لكن صلابة دفاع الشارقة حالت دون تحقيق الهدف المنشود .

وتشهد الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء في وجه لاعب الشارقة البديل محمد عبد الباسط اثر تدخله العنيف ضد لاعب خورفكان عادل سبيل لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدفين

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