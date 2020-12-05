عجمان إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تأهل عجمان إلى ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أن فاجأ مضيفه العين بالفوز عليه بهدف نظيف سجله اللاعب وليام أووسو، في الدقيقة 43 من شوط اللعب في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وهذه هي المرة الثانية التي يقصى فيها عجمان العين من ثمن النهائي حيث سبق وأن فعلها في وقت سابق بعد أن فاز عليه بركلات الترجيح.

طموحات

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب وكل منهما يطمح في العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة بالدوري، وبدا عجمان أكثر تنظيما وانضباطا خصوصا في الناحية الدفاعية، وهو ما أفشل المحاولات الهجومية العيناوية على قلتها، في حين انعدمت الحلول تماما بالنسبة للعين الذي كان بطيئا في التحضير بوسط الملعب لينعزل المهاجم التوغولى لابا كودجو، تماما في المنطقة الأمامية، وبالمقابل اكتسب فريق عجمان المزيد من الثقة وبدا أكثر جرأة في محاولاته الهجومية المعاكسة والتي نجح في ترجمة احداها ونجح في الوصول إلى مرمى خالد عيسى، ليسجل هدف السبق عن طريق الغاني وليام أووسو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني وكإجراء طبيعي ومتوقع أجرى مدرب العين، تبديلات لتنشيط الناحية الهجومية بدخول كل من البرازيلي ايريك دي مينيزيس، وفهد حديد، بديلين لأحمد برمان، وسالم عبدالله، وبالفعل نجح في الضغط على عجمان في نصف ملعبه، ولكن دون خطورة حيث غاب التركيز في انهاء الهجمة لتضيع فرصا للفريق البنفسجي من تحت اقدام لابا كودجو، وويسلون ادورادو، وفهد حديد بعد دخوله بديلا، واستمر عجمان محافظا على تقدمه بعد أن فرض أسلوبا دفاعيا محكما في مواجهة محاولات العين ومعتمدا على الهجمات المرتدة، والتي لم تخل من خطورة على مرمى العين، ورغم الضغط المتواصل الذي مارسه العين على عجمان إلا أن الأخير نجح في المحافظة على تقدمه إلى نهاية المباراة ليتأهل بالتالي إلى ربع النهائي.

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