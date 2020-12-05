محمد العوضي يستعيد ذكريات الزمن الجميل مع المدرب السوداني دامبا

المصدر: رأس الخيمة – البيان الرياضي

أقام محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة نادي الإمارات لكرة القدم السابق بحضور محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأحمد شملان عضو مجلس الإدارة وعمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم نادي الإمارات السابق والمدرب علي بودنوس المستشار الفني الأسبق لنادي الإمارات حفلاً لتكريم المدرب السوداني الأسبق لنادي الإمارات محمد عثمان دامبا.

وحظي الحفل بحضور كبير لقدامى لاعبي نادي الإمارات وقدامى اللاعبين السودانيين وهم سعيد جمعة وباسم عبدالله وعيد باروت ووليد البادي وعزت الشيخ وبشير جابر وأحمد عبدالله البادي وسعيد خصاف وطارق خميس وسلطان ابوشريجه وإبراهيم أبو ميان وبدر عبدالله ومحمد البادي ومحمد غلوم وعناد الرمس وجميل دفع الله وبشارة عبد النضيف وبابكر العمدة والتاج بوبي ومحجوب كمال عمر.

وأشاد دامبا بتكريمه وقال إنه تعبير صادق عن وفاء وتقدير كبير، وذكر أنه سعيد برؤية اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم في المراحل السنية لنادي الإمارات، وقد أصبحوا حالياً قيادات مجتمعية وقال إنه لن ينسى هذا اليوم وقدم شكره إلى محمد إسماعيل العوضي ووصفه بالشخص الوفي.

بدوره قال محمود الشمسي إنهم تربوا على يد دامبا وعلي بودنوس في المراحل السنية بنادي الإمارات وذكر أنهما لم يكونا مدربين فقط ولم يكن النادي لممارسة كرة القدم وحدها بل كان مؤسسة تربوية متكاملة وقال إنهما كانا يتابعان اللاعبين في مدارسهم ويتواصلان مع أسرهم.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل العوضي إنه سعيد بوجود دامبا وحضوره من السودان وظل يتواصل معه ويطلب حضوره إلى الإمارات لتكريمه ورد الجميل إليه لأنه مدرب غير عادي ومدرسة للثقافة والعلم وفن التعامل إلى جانب أسلوبه التدريبي وأكد أنهم قرروا تكريم كل من ساهم في مسيرتهم الرياضية، مشيراً إلى أن دامبا نجح بتجميعهم في مرحلة التدريبات في السابق ضمن المراحل السنية والآن يجتمعون مرة ثانية بعدما تركوا كرة القدم.

وأشاد علي بودنوس بالتقدير الكبير لفترته السابقة مع دامبا وقال إنها كانت فترة ثرية للغاية ومحتشدة بالمعاني الراقية والقيم الرياضية الفاضلة مع مدرب يكن له التقدير والاحترام.

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