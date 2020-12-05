العبيدي: مواجهة بني ياس صعبة والعروبة يفتقد جهود لاعبين مؤثرين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة صعوبة مباراة بني ياس غداً ضمن مباريات ثمن نهائي أغلى الكؤوس، مشيراً إلى أن فريقه سيلعب وفقاً لإمكاناته المتاحة والتي بالتأكيد لا تقارن بإمكانات الفريق المضيف، وكشف المدرب عن غياب أكثر من لاعب مؤثر على رأسهم البرازيلي رودريغو بسبب الإيقاف.

وقال نحترم «السماوي» كفريق كبير وله وزنه في خارطة الكرة الإماراتية، منوهاً إلى أنه شاهد الخصم في أكثر من مباراة وآخرها أمام العين في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز بني ياس برباعية، واصفاً الفريق بالقوي والذي يمتلك لاعبين مهرة في كل الخطوط إلى جانب محترفين أجانب على مستوى عالٍ، معرباً عن أمله في أن ينفذ لاعبو فريقه الخطة.

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