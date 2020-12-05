العين وعجمان.. مهمة مزدوجة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، العين - طلحة عبدالله

يستضيف العين في الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم، فريق عجمان على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتعتبر المباراة بمثابة تحدٍ ومهمة مزدوجة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحسين صورته أمام جماهيره، بعد خسارتيهما الأخيرة بدوري المحترفين.

ويرى البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين، أن فريقه مقبل على مباراة في منافسة مختلفة ومهمة للغاية، وقال: نحترم طموحات فريق عجمان، ومطالبون بالفوز والتأهل إلى المرحلة التالية حتى نتمكن من تغيير الصورة التي ظهرنا عليها في المباراة السابقة، وسنحاول أن نجد الحلول المناسبة لتعويض اللاعبين الغائبين.

وأضاف: أعلم أن الجماهير غير سعيدة، ونحن كذلك غير سعيدين، وعلينا أن نركز على هذه المنافسة الجديدة ونظهر أننا أقوياء ونحتاج لدعم جماهيرنا، وسنقاتل من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية وستكون البداية بالفوز على فريق عجمان.

ولم يخف الرمادي صعوبة المباراة وأكد تزايد الصعوبات على فريقه في مواجهة العين اليوم، مرجعاً ذلك للخسارة الثقيلة التي تعرض لها العين مؤخراً من بني ياس في دوري الخليج العربي، وقال الرمادي إن الوضع يكون صعباً في مثل هذه المواقف عندما تلتقي بفريق كبير مثل العين عائد من خسارة بهذا الحجم «1 - 4».

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