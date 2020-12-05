خورفكان والشارقة.. فك العقدة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، خورفكان - محمد فضل

يتطلع الشارقة إلى وضع حد لعقدة ملعب خورفكان عندما يحل ضيفاً على النسور الخضر، وذلك ضمن مباريات ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقامة في الرابعة و35 دقيقة عصراً، وكان الفريقان قد التقيا قبل أسبوعين ضمن مباريات الدوري وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف ليفشل الشارقة في تحقيق أي انتصار على ملعب خورفكان بعد الهزيمة في الموسم الماضي 2-1.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان بأن هدف فريقه الوصول لمراحل متقدمة والذهاب بعيداً ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة مشيراً إلى أن لاعبي الفريق في قمة الجاهزية لمواجهة الشارقة الثانية على التوالي في أقل من أسبوعين.

تحذير

وقال: هدف فريقي هو الوصول لمراحل متقدمة، ومباريات الكأس تختلف عن الدوري كونها تلعب بنظام خروج المهزوم، أحذر من خطورة فريق الشارقة الذي يمتلك خبرات كبيرة في هذه البطولة التي توج بها لثماني مرات سابقة.

وأكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أهمية التعامل بحذر مع مباريات الكأس، مشيراً إلى أن الشارقة يبدأ مشواره في بطولة الكأس أمام منافس قوي يتميز بظهوره المميز أمام الكبار، ووصف العنبري استعدادات فريقه للمباراة بالجيدة للتقدم في البطولة الغالية.

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