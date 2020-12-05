ثلاثية الموج تدشّن دوري «الثانية»

المصدر: (متابعة – محمد فضل )

دشن فريق الموج مشاركته ضمن مسابقة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، التي انطلقت أمس، بفوز عريض على الهلال يونايتد بنتيجة 3 - 1 خلال المباراة التي أقيمت بملعب الهلال يونايتد، أحرز الثلاثية محمد ميدو «هدفين» وسفيان مرشان، وأحرز هدف الهلال ايزيكيل اوج، ولعب الهلال منقوصاً منذ الدقيقة 34 بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب بيرناردي.

وتقام اليوم 5 مباريات في الجولة الأولى، يلتقي جلف هيروز مع الاتفاق، ويونايتد مع يونايتد اسبورت، وريجينال مع لاليغا اس بي سي، وكلية الدار مع سيتي وبينونة مع ليوا.

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