جوجيكا: حظوظ الإمارات واتحاد كلباء متساوية في الكأس

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد المقدوني جوجيكا مدرب فريق الكرة بنادي الإمارات، رغبة فريقه في الاستمرار ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أنه يدرك قوة منافسه اتحاد كلباء قبيل المباراة المرتقبة بينهما عصر الأحد المقبل، وأشار جوجيكا إلى أن حظوظ «النمور» و«الصقور» في الملعب متساوية، فيما يعد سجل فريق الإمارات في البطولة، والتي حصل على لقبها من قبل، حافزاً للجيل الحالي لمحاولة تكرار الإنجاز.

وقال: على الورق تبدو حظوظ كلباء أكبر لكن في الملعب تبدو الحظوظ متساوية، ودائماً ما تحدث مفاجآت في الكأس

وأشار إلى أن فريق الإمارات يمر بمرحلة جيدة وقادر على مجاراة فرق الخليج العربي، خاصة وأن معظم اللاعبين سبق لهم خوض تجارب في المحترفين، سواء مع «الصقور» أو مع أندية أخرى.

ونوه جوجيكا إلى أن فريق الإمارات يبلي بلاء حسناً في دوري الدرجة الأولى ونتصدر حالياً بتسع نقاط، لكن يجب الحذر أمام كلباء المتطور، والذي حقق نتائج مميزة في دوري المحترفين، وهو يملك مهاجماً جيداً ولاعبين أجانب على مستوى عال إلى جانب المواطنين، وقال: لدي ثقة في فريقي وفي اللاعبين ونؤكد رغبتنا في الفوز.

وشدد المدرب على أهمية التعامل بجدية كبيرة مع المباراة والمنافس والابتعاد عن الأخطاء، بالإضافة إلى التركيز العالي، مشيراً إلى أن نظام خروج المغلوب يحتم على فريقه التركيز والتعامل بطريقة خاصة مع المباراة.

مباراة حافلة بالإثارة

من ناحيته أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا، مدرب فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء، أهمية مباراة الإمارات، ووصف فريق «الصقور» بـ«الخطير» متوقعاً مباراة حافلة بالإثارة أمام فريق منظم وقوي ويتصدر دوري «الهواة» دون هزيمة.

وقال: «رغم قِصر فترة الإعداد إلى جانب ضغط الجولات السابقة في الدوري وحالة الإرهاق وعدم استشفاء اللاعبين فإن الجهاز الفني سيقوم باختيار تشكيلة مثالية للقاء».

وتابع: «حذرت لاعبي الفريق من خطورة فريق الإمارات، وطالبتهم باستغلال الفرص أمام المرمى، وأعتقد أن النتائج الإيجابية الأخيرة التي حققها الفريق سترفع معنويات اللاعبين، وأتمنى السير على طريق الانتصارات».

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