زاراغوسا: شباب الأهلي الأفضل على الورق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي و علي الظاهري

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا، مدرب فريق شباب الأهلي لكرة القدم، أن الكل يسعى بكل قوته للفوز في مباريات الكؤوس، وبالتالي لن تكون مواجهة حتا بعد غد الأحد، سهلة في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: «نخوض بطولة مهمة، ولا بد علينا التركيز، وأن نعطي انطباعاً جيداً للجمهور من خلالها، ومباراتنا أمام حتا لن تكون سهلة، لأن جميع الفرق تسعى للوصول للمباراة النهائية، وسنؤدي كل مباراة على حدة في البطولة حتى الوصول لمبتغانا».

وأضاف: «في مثل هذه المباريات الكل يسعى للفوز، وحتا من الفرق التي تتناقل الكرة بشكل جيد في الملعب، أما من جانبنا، فيجب التقليل من الأخطاء، وأثق في أفراد الفريق في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز».

وعن الترشيحات التي تصب لمصلحة شباب الأهلي، قال زاراغوسا: «على الورق هناك أفضلية لشباب الأهلي، ولكن هناك جزئية مهمة، وهي أن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين ذي الخبرة مع هذه المباريات، ولا يستسهلون الخصم بالعكس فهم يضعون ألف حساب لجميع الفرق، وخصوصاً في مثل هذه المسابقات».

واختتم المدرب الإسباني، قائلاً: «الفريق برهن على ثبات مستواه من مباراة لأخرى، وقدمنا مباراة جيدة أمام عجمان في الجولة قبل الأخيرة للدوري، وانتهت لمصلحتنا، وأكملنا مشوار التحسن في مباراة الشارقة الماضية، وكنا الطرف الأفضل فيها، ونسعى من خلال كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى أن نبرهن للجميع على تحسن أداء الفريق».

بدوره كشف المدرب الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن فريقه يعاني من وجود العديد من الإصابات في صفوفه قبل مواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى أنه رغم الظروف الصعبة إلا أن مباريات الكأس غالباً ما تكون حافلة بالمفاجآت، وسيحاول فريقه تحقيق شيء مميز من خلال «الكأس الغالية».

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي يحتضنها استاد راشد بعد غد، إنه قبل المجيء إلى الدولة لقيادة تدريب حتا، حرص على السؤال عن عقلية اللاعب الإماراتي واستنتج معلومة بأن اللاعب المواطن لا يمكنه تحمل الكثير من الضغوطات إلا أن تجربته الحالية في دورينا أثبتت عكس ذلك، حيث شاهد العديد من اللاعبين المقاتلين منهم اللاعب حمد إبراهيم في فريقه الذي تحامل على نفسه وشارك لمدة 80 دقيقة بعين واحدة بعد تعرضه لإصابة أثناء الاحتكاك في المباراة، منوهاً إلى أنه لا أحد في حتا سيستسلم حتى نهاية الموسم، وسيقدم كل ما لديه من أجل المساهمة في تحقيق طموحات الفريق.

مباراة صعبة

وشدد فلاديمير على صعوبة المواجهة بعد غد أمام شباب الأهلي، حيث خسر فريقه قبل أسابيع أمام المنافس في بطولة الدوري ويدرك مدى جودة العناصر في صفوف المنافس الذي يضم لاعبين دوليين، ولكن سيقدم الفريق كل ما لديه في المباراة وإظهار حجم التطورات التي طرأت على الفريق في الفترة الماضية.

وقال إن المباراة تعتبر فرصة للوقوف على جاهزية الفريق، كون المواجهة ستجمعه بفريق ذي وزن ثقيل، ومبيناً أن عامل الحظ يتحكم كثيراً في قرعة المسابقة، ما يجعل كل المواجهات صعبة، إلا أنه يمكن استثمار المواجهة الكبيرة من أجل خوضها بتركيز ذهني عال.

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