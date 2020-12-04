6 وجوه جديدة تبحث عن منصة التتويج بكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتطلع 6 أندية للوصول إلى منصة تتويج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، عندما تنطلق مباريات دور الـ 16، لتقام على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، بواقع 4 مباريات في كل يوم، إذ يلتقي غداً، خورفكان مع الشارقة، والعين مع عجمان، والوحدة مع النصر والفجيرة مع الوصل، ويتقابل بعد غدٍ الإمارات مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع العروبة، وشباب الأهلي مع حتا، والظفرة مع الجزيرة.

ومنذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى موسم 1974-1975، لم يفز بألقابها سوى 12 فريقاً فقط، ويشارك منهم 10 فرق في الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية 2020-2021، وهي شباب الأهلي، الشارقة، العين، الوحدة، النصر، الوصل، الإمارات، بني ياس، الجزيرة وعجمان، بينما لم يسبق لأندية خورفكان، الفجيرة، اتحاد كلباء، العروبة، حتا والظفرة الفوز بالبطولة.

وتحمل النسخة الجديدة، الرقم 44 في تاريخ البطولة، والتي فاز بلقبها الأول شباب الأهلي، وتعتبر الكأس الغالية هي بطولته المفضلة، بعدما سبق وفاز بها 8 مرات بمسمى الأهلي، و4 مرات فاز بها نادي الشباب، وبعد الدمج عام 2017، يكون عدد مرات فوزه بالبطولة 12 مرة، يضاف إليها لقبه الـ 13 الذي ناله بمسماه الجديد شباب الأهلي في موسم 2018-2019، وهي المرة الأخيرة التي أقيمت فيها البطولة، بعد إلغاءها الموسم الماضي، بسبب فيروس كورونا.

ويليه الشارقة الذي توج باللقب 8 مرات، وتوج نادي الشعب بالكأس الغالية مرة واحدة، وبعد قرار دمج الناديين عام 2017، يكون عدد مرات فوز الشارقة 9 مرات، ثم يأتي العين ثالثاً بـ 7 ألقاب، ويليه النصر بـ 4 ألقاب، والجزيرة 3، ولكل من الوحدة والوصل بطولتين، والإمارات وبني ياس وعجمان بطولة واحدة، مع العلم أن البطولة لم تكتمل مواسم 1975-1976 و1977-1978 و2019-2020.

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