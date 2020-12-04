بن درويش : حريصون على تنظيم مثالي لمباريات الكأس

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر أحمد درويش النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات أن اللجنة وبالتنسيق مع الأمانة العامة بالاتحاد أنهت كافة التحضيرات المتعلقة بانطلاق مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستنطلق اعتباراً من يوم غد ، حيث تم عقد عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الجهات لضمان التنظيم الأمثل وفق بروتوكول عمليات المباريات المعتمد حفاظاً على سلامة الجميع .

وقال بن درويش أن مباريات البطولة وبدءاً من دور الستة عشر ستشهد مفاجآت على مستوى التنظيم يليق بسمعة هذه البطولة الغالية التي تسعى جميع الأندية للمنافسة على لقبها ، مؤكداً أن المستوى الفني المرتفع الذي تقدمه الأندية سواء في مسابقة دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى يُعطينا مؤشر على أن جميع الأندية استعدت بشكل مثالي للموسم الرياضي على الرغم من الظروف الصحية ، متمنياً أن تتواصل هذه الإثارة في مباريات دور الستة عشر ومتمنياً لجميع الأندية التوفيق في تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة الإماراتية .

وكان اتحاد كرة القدم بدأ حملته الإعلامية للبطولة الأغلى حين أعلن عن الشعار الجديد للبطولة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 ونشر عدداً من المعلومات التاريخية للبطولة بشكل يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب مقاطع فيديو مع شخصيات إعلامية ورياضية تتحدث عن تاريخ البطولة وأبرز ذكرياتهم.

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