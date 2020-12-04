«جلف إف سي» يحتفل بانضمامه إلى أندية الدرجة الثانية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن نادي جلف إف سي لكرة القدم في دبي، عن انضمامه إلى أندية دوري الدرجة الثانية، بعد إطلاق نشاطه رسمياً، عبر حفل أقيم في منطقة مردف، بمناسبة الإعلان عن تأسيسه، وسيكون النادي تحت الرئاسة الشرفية للشيخ مكتوم بن محمد بن ثاني آل مكتوم، فيما يترأس مجلس الإدارة أحمد عبد الله نقي، ونائبه أحمد محمد الطواش، وسيتولى عبد الله عمر الأشقر منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، فيما سيتولى قيادة الجهاز الفني، نجم المنتخب الوطني وحارس نادي العين السابق، معتز عبد الله.

وأعرب أحمد عبد الله نقي، عن سعادته وفخره بإطلاق كيان جديد في سماء كرة القدم الإماراتية، وهو نادي جلف إف سي لكرة القدم، الذي يعكس الترابط والتعاون بين أكاديمية النجوم الذهبية، وشركة أبطال الخليج لإدارة المنشآت والأندية الرياضية، وأضاف:

يقوم النادي على رؤية نوعية، متعلقة بالاستثمار الرياضي في مجال كرة القدم، وهو ما نراه مستقبل اللعبة في الدولة، ورسالة دعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة في المجال الرياضي.

شكر

من جانبه، توجه معتز عبد الله مدرب الفريق، بالشكر إلى رئيس النادي ومجلس الإدارة، على ثقتهم في تولي دفة قيادة الفريق، وعبّر عن إيمانه الكبير بالمشروع الجديد، وامتنانه بأن يكون أحد صانعي تاريخ الكيان الجديد، باعتباره المدرب الأول للفريق، متمنياً التوفيق للنادي في مشواره القادم في دوري أندية الدرجة الثانية.

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