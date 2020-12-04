علاء تركاوي: مصفوت أقوى من الظروف

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توقّع السوري علاء تركاوي، اللاعب المقيم ونجم وسط نادي مصفوت، ردة فعل قوية من لاعبي الفريق في قادم مباريات دوري الدرجة الأولى، موجهاً اعتذاره لجمهور الفريق، لتلقيه ثلاث هزائم منذ انطلاقة المسابقة. وقال: نحن كلاعبين لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، ونتطلع لإظهار المستوى الفني الأفضل في جميع المباريات.

وقال تركاوي إن نادي مصفوت أقوى من كل الظروف التي تواجهه، لأنه يملك إدارة واعية ومسؤولة، بقيادة أحمد سعيد الكعبي رئيس مجلس الإدارة، وحمد خادم الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك بالتخطيط والرؤية العميقة، والنظرة الفاحصة للأمور، إلى جانب العمل الفني الاحترافي من الجهاز الفني، والتضحية الكبيرة من اللاعبين للدفاع عن شعار النادي في جميع المباريات.

موضحاً أن التراجع الذي حدث في الدوري، لا يمكن أن يمثل طموحهم في المرحلة المقبلة، لأنهم أكملوا مرحلة الإعداد في الفترة التي سبقت بداية الدوري، رغم الظروف المرتبطة بتفشي فيروس «كورونا»، لأنهم يدركون جيداً أهمية العمل الذي ينتظرهم. وأضاف: طموحي كبير، وأتمنى اللعب في دوري الخليج العربي مستقبلاً، بصفتي لاعباً مقيماً، وأتمنى في كل لحظة، رد التقدير إلى كل من منحنا هذه الفرصة التاريخية للدفاع عن تطلعات الكرة الإماراتية.

وكشف تركاوي أنه رفض العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وآثر الاستمرار مع نادي مصفوت، لأنه يشعر بقيمة الأجواء الجميلة في أرجاء النادي، والرغبة الكبيرة من مسؤوليه، لمساعدتهم على تطوير قدراتهم، بما يؤدي إلى بلوغ أفضل مراحل التطور في السنوات المقبلة.

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