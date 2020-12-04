«الآسيوي»: لوبيز وتيغالي والنوبي الأفضل بالجولة 8

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلاً من تيغالي «النصر» ورامون لوبيز «خورفكان»، وسهيل النوبي «بني ياس»، أفضل لاعبي الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وطلب من الجماهير، المشاركة في التصويت على موقعه الإلكتروني حتى غد لاختيار الأفضل.

وأشار الاتحاد القاري خلال تقرير خاص على موقعه إلى أن تسجيل الفرق 28 هدفاً في الجولة بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وحافظ الجزيرة فقط على نظافة شباكه، ويتصدر قائمة الهدافين ايغور جيسوس «شباب الأهلي» برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف عن إيغور كورنادو «الشارقة»، وهدفين عن بيدرو «بني ياس»، و3 أهداف عن سواريز «الشارقة».

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