رحلة المفاجآت في أغلى الكؤوس تبدأ غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

تبدأ غداً رحلة المفاجآت في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم «أغلى الكؤوس»، حيث تقام المباريات في اتجاه واحد، من مباراة واحدة، ويصعد الفائز مباشرة إلى دور الثمانية، فلا مجال للتعويض وتدارك الأخطاء، ويقضي نظام البطولة، بإقامة المرحلة الحالية من لقاء واحد «90 دقيقة»، يؤهل الفائز مباشرة، وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلي الوقت الإضافي «30 دقيقة على شوطين».

وفي حالة استمرار التعادل، يتم الحسم من خلال ركلات الجزاء الترجيحية. ويطبق هذا النظام، خلال مباريات دور الثمانية، المقررة يومي 21، و22 الجاري، ومباريات دور الأربعة المقررة يومي 15، 16 يناير 2021.

وتقام غد 4 مباريات، ويلتقي خورفكان مع الشارقة بملعب خورفكان، والعين مع عجمان باستاد هزاع بن زايد، والفجيرة مع الوصل بملعب الفجيرة، والوحدة مع النصر باستاد آل نهيان. وتستأنف المباريات الأحد المقبل، بأربع لقاءات، ويلعب بني ياس مع العروبة في الشامخة، والإمارات مع اتحاد كلباء بملعب الإمارات في رأس الخيمة، والظفرة مع الجزيرة باستاد حمدان بن زايد، وشباب الأهلي مع حتا باستاد راشد.

الجدير بالذكر، أن المباراة النهائية ستقام 9 يونيو 2021، ويتم حسمها خلال الوقت الأصلي، وإذا كانت النتيجة التعادل، يتم الاحتكام لركلات الجزاء مباشرة، لتحديد بطل الكأس الغالية.

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