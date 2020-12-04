مباراتان في انطلاقة دوري «الثانية »اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021، بمشاركة 15 فريقاً، وستكون ضربة البداية بمباراتين، ويلعب الهلال يونايتد مع الموج، أتلتيكو أريبيا مع لافال يونايتد، ويلتقي غد جلف هيروز مع الاتفاق، يونايتد مع يونايتد سبورت، وريجينال مع أكاديمية لاليغا، وكلية الدار مع سيتي، وبينونة مع ليوا. وتقام المسابقة بنظام الدوري من مرحلتين «ذهاباً وإياباً»، الجدير بالذكر، أن الدورة 14 من مهرجان الظفرة، تقام هذا العام في ظل ظروف استثنائية، بسبب فيروس «كوفيد 19».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز