الرمادي: خسارة العين الثقيلة تزيد المصاعب على عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان تزايد الصعوبات على فريقه في مواجهة العين المرتقبة يوم السبت في بداية المشوار لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأرجع ذلك للخسارة الثقيلة التي تعرض لها العين مؤخراً من بني ياس في دوري الخليج العربي، وقال الرمادي إن الوضع يكون صعباً في مثل هذه المواقف عندما تلتقي بفريق كبير مثل العين عائد من خسارة بهذا الحجم «1-4».

وقال الرمادي إن المباراة مهمة لعجمان في بطولة غالية على الجميع، ويأمل في عودة الفريق لمستوى أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية، متمنياً اختلاف الوضع وتقديم مستوى ونتيجة تمسح النتائج السلبية في الدوري، خاصة وأن هناك عدداً من اللاعبين المصابين عادوا للمشاركة وأصبح بعضهم جاهزاً للعب التنافسي.

كما تحدث الرمادي عن وضع الفريق المتأخر في الدوري وقال إن النتائج السلبية لعجمان لا توجد وراءها أسباب غير واضحة فالجميع يعلم وجود عدد كبير من اللاعبين في قائمة المصابين، والآن بدأ الفريق يعود بشكل أفضل، مشيراً إلى أنه يتعامل مع كل المباريات بمنتهى الجدية، وقال إن مواجهة العين مرتين في أسبوع واحد، في الكأس ثم في الجولة التاسعة للدوري، أمر عادي ليس فيه ميزة لطرف على الآخر.

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