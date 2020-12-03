رازوفيتش: تيغالي محترف وسيواجه الوحدة من دون عواطف

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

يرى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن سيباستيان تيغالي مهاجم النصر الحالي ولاعب العنابي السابق سيخوض المواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة من دون أي عواطف كونه لاعباً محترفاً.

وقال رازوفيتش تعليقاً على مشاركة تيغالي المنتظرة في أول مواجهة ضد فريقه السابق الذي حقق معه أرقاماً قياسية: «تيغالي لاعب جيد للغاية ويملك عقلية احترافية ولا أعتقد أنه سيخوض المباراة بأي عواطف لأنه أصبح لاعباً للنصر، وخطورة النصر ليست في تيغالي فقط ولذلك يتوجب على المدافعين اللعب بتركيز عالٍ لإيقاف خطورة هجوم المنافس».

وأضاف: «سنخوض مباراة مختلفة في مواجهة فريق صعب يلعب بجدية كبيرة، ونحن مطالبون بالتركيز على كل التفاصيل واللعب بحذر، وأن نقدم أداء بنسبة 100% من أجل الفوز».

وأوضح رازوفيتش أن الفريق حاول الاستعداد بشكل جيد رغم قصر الفاصل الزمني بين مباراتي الظفرة والنصر.

وكشف عن عودة المهاجم السلوفيني ماتافز بعد تعافيه من الإصابة، بينما لم يتحدد موقف الظهير الأيمن محمد برغش لتعرضه للإصابة ويكثف الجهاز الطبي مساعيه للحاق اللاعب بالمباراة.

وعما إذا كانت المباراة قد تمثل مفترق طرق بالنسبة للوحدة أكد رازوفيتش أن المواجهة في بطولة مختلفة ومهمة بالنسبة للعنابي ولا توجد أعذار مما يفرض علينا تقديم أفضل أداء لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن النصر أظهر قوته في الدوري ويتمتع بقوة هجومية كبيرة إلا أن الوحدة يملك لاعبين على مستوى عال.

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