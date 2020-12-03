مدرب العين: نطمح للتتويج بالكأس الغالية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أنهم مطالبون بالفوز على عجمان يوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، للتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة الغالية وهي الخطوة الأولى في مشوار الفريق الذي يطمح للتتويج بالكأس الغالية.

وقال: علينا أن نلعب بقوة حتى نتمكن من تغيير الصورة التي ظهرنا عليها في المباراة الأخيرة أمام بنى ياس بالجولة الثامنة من الدوري، وسيكون هدفنا التتويج باللقب، وهو ما يفرض علينا إظهار قوتنا الحقيقية منذ البداية، مع الاحترام لطموحات فريق عجمان، الذي يمتلك خط هجوم قوي يتميز أفراده بالسرعة ويعتمد أسلوب التنظيم الدفاعي والهجمات المعاكسة، وعلينا أن نكون في درجة الجاهزية المطلوبة.

حلول

وأضاف: لدينا عدد من اللاعبين المصابين، ونحاول أن نجد الحلول لهذا الأمر، وربما استعدنا بعض الغائبين بالفترة الماضية بعد تقييم وضعهم الصحي والبدني، قبل اتخاذ قرار الدفع بهم في مباراة السبت، لأننا لا نرغب في عودتهم مرة أخرى للعيادة بعد انتهاء المباراة، خصوصاً بعد تعافيهم وإنهائهم للبرامج العلاجية، والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا أن نحافظ على معدل التركيز، وأن نلعب بقوة في المباراة الأولى لنا في هذه البطولة وأن نثبت لأنفسنا أنه إذا لعبنا بقوة ولعبنا كفريق حقيقي سنتغلب بقوتنا على أي منافس.

وأضاف: أعلم أن الجماهير غير سعيدة بعد خسارتنا لمباراتنا الأخيرة بالدوري وعلينا الاستفادة من هذه الفرصة الجيدة بعد مضي ثلاثة أيام لنُظهر للجميع أننا فريق قوي، وهذا ما أرغب في قوله للجماهير فبعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية لم نتمكن من إظهار ذلك في مباراتنا الأخيرة وعلينا أن نركز على هذه المنافسة ونظهر أننا أقوياء ونحتاج لدعم جماهيرنا.

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