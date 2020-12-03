العنبري: الحذر واجب.. وخورفكان قوي أمام الكبار

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، أهمية التعامل بحذر مع مباريات الكأس، لاختلافها عن الدوري، مشيراً إلى أن الشارقة يبدأ مشواره في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام منافس قوي.

وقال: خورفكان يتميز بظهوره القوي أمام الفرق الكبيرة ولديه الآن حماس كبير ومعنويات عالية بعد نجاحه في حصد 4 نقاط في آخر مباراتين في الدوري بالتعادل مع حامل اللقب والفوز على منافس مباشر على البقاء. ووصف العنبري استعدادات فريقه للمباراة بالجيدة.

مشيراً إلى أنه سبق وأشاد بخورفكان لما يقدمه من مستوى جيد لا يناسب أحياناً النتائج السلبية التي تعرض لها في بداية الدوري وظهر الفريق في تطور واضح في الفترة الأخيرة ويملك الآن طموحات كبيرة لوضع بصمته في الكأس ولكن في المقابل، هناك تركيز كبير في الشارقة لتقديم مستوى أفضل والتقدم في البطولة الغالية، لا سيما والشارقة لديه سجل مشرف فيها.

وقال العنبري إن الجهاز الفني للشارقة على تواصل دائم مع مجلس إدارة النادي برئاسة علي سالم المدفع في إطار المتابعة المستمرة لمجلس الإدارة وليس بسبب التعادل في آخر مباراتين في الدوري.

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